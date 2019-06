Dit gebeurt er met onze auto’s wanneer ze het loodje leggen

Menen -

Afgedankte auto’s eindigen al lang niet meer als aftandse taxi’s ergens in de brousse of op een roestig autokerkhof. Talloze voertuigen die het loodje leggen, krijgen een duurzaam tweede leven en worden volledig gerecycleerd. Het eindstation voor veel van die voertuigen - toch in herkenbare vorm - is bij Galloo in het West-Vlaamse Menen. Het recyclagebedrijf verwerkt zijn tienduizend auto’s per jaar. Van wrak tot grondstof. En dat proces is enorm fascinerend, zoals bovenstaande beelden bewijzen.