West-Vlaamse staat doodsangsten uit door roekeloze bestuurder: “Ik hoop dat jij je beter voelt dan ik”

Ieper - Een West-Vlaamse vrouw schrok zich de nacht van zaterdag op zondag een hoedje toen ze omstreeks kwart voor vijf op de Zuiderring nabij de Ieperse deelgemeente Zillebeke reed. Uit de duisternis dook plots een andere automobilist op die zonder stoppen de weg kruiste, waardoor Isabel Staelen heftig moest uitwijken om een ongeval te vermijden. Ze zette de beelden van het incident op Facebook en zou de bestuurder graag vinden: “Ik hoop dat jij je beter voelt dan ik”. Ook een gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd met een dashcam? Mail de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.

Isabel Staelen uit Beselare raakte niet gewond, maar was erg geschrokken. Ze raakte naar eigen zeggen wel nog “op tijd op het werk”. De West-Vlaamse is echter nog steeds onder de indruk van het incident, maar voelde zich al iets rustiger na “een stukje taart”. Ze vraagt zich op Facebook af wie de roekeloze bestuurder is of iemand de auto herkent.

bekijk ook

