Keeperstrainer van Anderlecht uit kritiek op Hein Vanhaezebrouck: “Ik had meer van hem verwacht als coach”

Niet iedereen is even overtuigd van de kwaliteiten van Hein Vanhaezebrouck als trainer. Max de Jong, sinds 2012 keeperstrainer bij Anderlecht, houdt weinig goede herinneringen over aan zijn samenwerking met Vanhaezebrouck, die in december 2018 op straat gezet werd bij paars-wit. “Ze zeggen dat hij tactisch goed is, maar veel spelers speelden bij hem onder hun niveau”, klinkt het in La Dernière Heure.

De Jong heeft al aardig wat meegemaakt bij Anderlecht. De keeperstrainer arriveerde zeven jaar geleden in Brussel en overleefde de passages van landgenoot John van den Brom, Besnik Hasi, René Weiler, Hein Vanhaezebrouck en Fred Rutten. Het moet gezegd: voor elk van hen heeft hij wel een positief woord over. Behalve voor Hein Vanhaezebrouck.

Keeperstrainer Max de Jong. Foto: Photo News

“Ik had meer van hem verwacht als coach”, vertelt De Jong in het Waalse dagblad La Dernière Heure. “Hij alleen maakte de wet uit. Hij luisterde niet naar zijn assistenten. Ze zeggen dat hij tactisch goed is, maar veel spelers speelden onder hem beneden hun niveau. Hij toonde beelden van AA Gent-Tottenham om te laten zien dat zijn tactiek werkte, maar dat interesseerde de spelers van Anderlecht niet. Zij voelden zich klein na het zien van die beelden.”

De Nederlander, vader van derde doelman Boy de Jong, zegt dat hij ook zelf door Vanhaezebrouck in zijn hemd werd gezet. “Vanhaezebrouck is de enige die ooit mijn keeperstraining onderbroken heeft om me te vertellen hoe ik het moest doen. Mijn keepers keken met grote ogen toe...”

Vanhaezebrouck werd eind 2018 wegens tegenvallende resultaten ontslagen bij Anderlecht. Daarvoor was hij aan de slag bij AA Gent, die hij in 2015 naar de eerste titel in hun bestaan loodste. Sinds zijn ontslag bij Anderlecht zit Vanhaezebrouck nog zonder club.