Eindelijk warmer weer: zo stoom je je bovenlichaam klaar voor een hete zomer

Na enkele weken van wisselvallig weer met stevige regenbuien, belooft het de komende week heel wat zachter en droger te worden. Dat is de ideale gelegenheid om dikke wintertruien in de kast op te bergen en een T-shirt of ‘crop top’ aan te trekken. Een winterlijf kan misschien wel een zomerboost gebruiken. Fitnesscoach Tess toont de beste en leukste oefeningen zodat je binnen de kortste tijd je favoriete T-shirt weer kunt tonen aan de wereld.