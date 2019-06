Vlaamse die door Australische boer werd vastgeketend en verkracht: “Ik dacht dat dit was waar ik zou sterven”

Terwijl moordonderzoekers zich buigen over de in Australië vermiste Théo Hayez, getuigde zondagavond de Vlaamse rugzaktoeriste D.A. (26) op de Australische televisie over de nachtmerrie die haar tijdens haar rondreis was overkomen.“Alsjeblieft, help me te zoeken. Ik ben ontvoerd.” Door dat ene berichtje wist ze te ontsnappen aan haar verkrachter en ontvoerder. “Ik voelde me een beest. Een slaaf.”