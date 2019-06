Carjacker (25) met getrokken vuurwapens opgepakt in Veurne

/ Veurne - Maandag rond 9.15 uur werd in Veurne een vrouw brutaal door een jongeman uit haar wagen gesleurd. De dader ging er met haar auto van door. Onderweg probeerde hij nog 2 wagens - waarbij één van de politie - te stelen, maar hij werd vlug ingerekend.

De eerste carjacking had plaats op de Houtmarkt, dicht bij de vroegere feestzaal Rethorica, die nu tot appartementsgebouw verbouwd wordt. Het waren bouwvakkers die de overval zagen gebeuren en de politie opriepen. Ook een man die de ramen van zijn woning aan het wassen was, kon de carjacking van nabij meemaken. “Ik zag de Ford Focus van de vrouw traag de Houtmarkt op rijden, toen een jongeman op de wagen afstapte en de voordeur open sleurde. Daarna maakte hij de autogordel van de vrouw los en trok hij haar brutaal bij de haren naar buiten. Ik hoorde de vrouw nog “mijn hondje, mijn hondje” roepen”, aldus de getuige.

De politie was in geen tijd met een twaalftal manschappen ter plaatse. Terwijl enkele agenten zich over het in schok verkerende slachtoffer - een vrouw van rond de zestig - ontfermden, sloot de politie Spoorkin, samen met collega’s van de zones Westkust en Polder, alle invalswegen naar Veurne af. Een ander politieteam ging intussen op zoek naar de carjacker. Die poogde een paar straten verder een BMW Cabrio van een Chinese restauranthouder te stelen. De eigenaar verzette zich echter. Dat leverde hem enkele slagen en lichte verwondingen op.

Na die mislukte poging vluchtte de carjacker verder met de Ford Focus. Hij reed even later een onbemande politiewagen aan. Die probeerde hij dan ook maar te stelen. Toen de politie ter plaatse kwam, zette hij het in de Peter Benoitlaan op een lopen. Een honderdtal meters verder, aan het Annuntiata Instistituut, werd hij door agenten met getrokken vuurwapens ingerekend. Hij was lichtgewond en werd onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis AZ West in Veurne overgebracht. De 25-jarige man uit Veurne is geen onbekende voor het gerecht. Hij zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter op verdenking van diefstal met geweld, poging tot diefstal met geweld en poging tot diefstal.