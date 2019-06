Prestigieuze nieuwbouw geteisterd door tweede brand

Menen - Er is opnieuw brand uitgebroken in het prestigieuze nieuwbouwproject Blanc de Lys. Arbeiders waren bezig aan asfalteringswerken waardoor een vonk het balkon op de eerste verdieping kon bereiken. De brand is ondertussen geblust.

De brandweer moest maandagmiddag opnieuw uitrukken voor een isolatiebrand aan de Koningin Astridlaan in Lauwe. Het is al de tweede keer dat de blok in aanbouw vuur vat. In februari was de brand in de spouwmuur ontstaan, arbeiders konden op tijd weggeraken maar konden de brand zelf niet de baas.

De straat werd afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.