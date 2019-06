Vriendin ontdekt 970 xtc-pillen na vermoedens van overspel

Maasmechelen - De vriendin van een kok uit Maasmechelen heeft bij toeval een zak met 970 xtc-pillen ontdekt nadat ze de kleerkast van haar vriend doorzocht omdat ze vermoedde dat haar vriend vreemdging. Door de toevallige ontdekking riskeert de 42-jarige man een gevangenisstraf van tien maanden en een boete van 8.000 euro.

De in Nederland werkzame kok moest maandag voor de Tongerse strafrechter verschijnen voor de toevallige vondst. Zijn vriendin vond begin vorig jaar de zak met 970 pillen in een kostuumhoes in de kleerkast. De vriendin stapte naar de politie die in de woning een huiszoeking verrichtte. Daarbij werden geen andere drugs meer gevonden.

Tegen de rechter verklaarde de man dat hij pillen samen met drie vrienden had gekocht in 2015. Voor de zak van bijna duizend pillen had hij 1.100 euro betaald. De man nam af en toe een xtc-pil om tegen de zware werkdruk in het restaurant te kunnen.

Na de vondst van de pillen verbrak de vriendin de relatie met de kok.