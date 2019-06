Birger Verstraete verlaat AA Gent en trekt voor vier seizoenen naar Duitse promovendus, twee nieuwe gezichten op eerste training

Birger Verstraete is bijna weg bij AA Gent en trekt naar de Bundesliga. De middenvelder heeft zijn medische proeven bij FC Keulen afgewerkt en zal er een contract voor vier seizoenen tekenen.

De 25-jarige middenvelder stond ook op de radar van enkele Franse teams en het Engelse Watford, dat heel ver wilde gaan om hem aan te werven. Het Gentse clubbestuur probeerde geruime tijd in te praten op Verstraete om zijn contract, dat volgend jaar afloopt, te verlengen. Intussen is het echter duidelijk geworden dat de middenvelder zijn laatste match voor de Buffalo’s gespeeld heeft.

AA Gent hervat vandaag de trainingen en naast Jan Van den Bergh, die overkwam van Beerschot, is Alessio Castro-Montes het tweede nieuwe gezicht op het Gentse oefencomplex. De 22-jarige rechterflankverdediger komt over van KAS Eupen en tekende voor 3 jaar bij de Buffalo’s dat ook nog een ander ijzer in het vuur heeft.

De Zweedse krant Expressen meldt immers dat Mikael Lustig, een 32-jarige international die de voorbije zeven jaar uitkwam voor Celtic Glasgow onderweg is naar de Arteveldestad. De transfervrije Lustig landde vanochtend op Belgische bodem en zou momenteel in Gent vertoeven voor afrondende gesprekken en er ook al zijn medische proeven afwerken.

Lustig is eveneens een rechterflankspeler die over heel wat loopvermogen beschikt en qua profiel perfect past in het systeem dat Jess Thorup voor ogen heeft. Beide transfers lijken wel een ernstige indicatie voor een nakend vertrek van Arnaud Souquet die vorig seizoen overkwam van OGC Nice maar wel oren heeft naar een nieuwe uitdaging.

Voor twee Buffalo’s was het geen fijne eerste werkdag. Yannick Thoelen, de 28-jarige doelman van de Buffalo’s, kreeg vanochtend - zonder verdere toelichting of uitleg - net als Stallone Limbombe (28) te horen dat zij vanaf heden met de B-kern zullen trainen.