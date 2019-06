Ongeval met schoolbus op Antwerpse ring, geen gewonden

Antwerpen / Borgerhout - Op de Antwerpse ring richting Nederland zijn maandagochtend omstreeks 10 uur vier voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen ter hoogte van Borgerhout, net voor het knooppunt met de E313. Dat zegt de federale politie. Eén van de voertuigen was een schoolbus, maar er raakten geen kinderen gewond. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij richting Nederland om het fileleed enigszins in te perken.

In de schoolbus zaten 47 kleuters uit een school uit Evere. Zij zijn intussen opgehaald door een andere bus en worden nog even opgevangen in een school in Borgerhout voor ze hun uitstap verderzetten of terug naar huis keren. Op de bus raakten wel twee begeleiders van de kinderen lichtgewond.

Door het ongeval waren drie rijstroken versperd, omstreeks 11.45 uur was dat er nog één. Verschillende van de betrokken voertuigen moesten worden getakeld. Er staat een file over de hele lengte van de Antwerpse ring en al vanop de E17 in Kruibeke.