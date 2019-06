Donald Trump kwaad op hoestende stafchef tijdens interview: “Verlaat het kantoor”

Donald Trump zal met de talrijke personeelswissels in zijn kabinet en op het Witte Huis niet snel ‘werkgever van het jaar’ worden. Je zou voor minder op de toppen van je tenen lopen in de aanwezigheid van de president, want ook hoesten is uit den boze. Zijn stafchef liet tijdens een interview over de financiële gegevens van Trump een kuchje horen, waarop zijn baas prompt het interview stillegde. “Als je gaat hoesten, verlaat dan het kantoor”, aldus de 45ste president van de Verenigde Staten.