65-jarige fietser die overleed na aanrijding was nog maar een week getrouwd: “We zouden vandaag op vakantie vertrekken”

Borgerhout -

Honderden mensen zijn in rouw na het overlijden van de 65-jarige Antwerpen Walter Van Ael. De man werd vrijdag aangereden op de Antwerpse Binnensingel en bezweek zaterdag aan zijn verwondingen. Amper een week voor het ongeval was de populaire salsadanser en -leerkracht nog in het huwelijksbootje gestapt met zijn Sybille. “Walter was niet binnen te houden. We zouden vandaag op vakantie vertrekken. Het is niet te begrijpen dat hij zo plots uit ons leven werd gerukt”, vertelt zij.