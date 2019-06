Orel Mangala zit met gemengde gevoelens op EK U21: “Ben zelf tevreden, maar we winnen niet”

De Belgische beloften verloren zondagavond tegen Polen (3-2) dan wel hun eerste wedstrijd op het EK U21, één man maakte indruk op het Belgische middenveld. Orel Mangala koppelde een sterk loopvermogen aan veel duelkracht en bracht de Belgen vroeg in de wedstrijd ook nog eens bijna op voorsprong met een vlammend schot op de paal. Tijdens zijn persbabbel gaf hij dan ook aan tevreden te zijn over zijn match. “Maar dat is niet belangrijk”, voegde hij er meteen aan toe. “Want het heeft niets opgebracht.”

“We waren natuurlijk een beetje teleurgesteld na de nederlaag, maar we behouden ons vertrouwen en kijken vooruit”, stak Mangala van wal. “Zelf vind ik dat ik een goede match heb gespeeld, maar dat telt niet echt, want de ploeg heeft niet gewonnen. We misten vooral efficiëntie, denk ik. Wij hebben veel meer kansen gehad dan Polen, maar zij scoorden veel makkelijker dan ons.”

Voor het Belgische publiek is Orel Mangala één van de minst bekende spelers in de Belgische selectie. De middenvelder verliet op z’n achttiende - zonder één match in het eerste elftal te hebben gespeeld - Anderlecht voor de Bundesliga. Dit seizoen speelde hij voor traditieclub Hamburg in de Tweede Bundesliga. “Het klopt dat het Belgische publiek mij nog niet goed kent”, erkende Mangala. “Dit EK is dan ook een ideaal platform om mij te tonen. Ik ben een box-to-box-speler, met een goed schot (glimlachend, hij schoot tegen Polen nog vanop grote afstand op de paal, red.). Ik heb in Hamburg een goed seizoen gehad, ook al misten we nipt de promotie.”

Mangala werd door Stuttgart dit seizoen verhuurd aan Hamburg, maar zijn moederclub degradeerde eveneens naar de Tweede Bundesliga. Een vervelende zaak voor Mangala, die het liefst in de Duitse hoogste klasse zou spelen volgend jaar. “Ik weet nog niet waar ik zal spelen volgend seizoen. De Duitse competitie ligt me wel, een competitie met veel intensiteit. Je moet altijd geconcentreerd blijven, want details beslissen vaak een wedstrijd. Ik heb bovendien geleerd een hele match te lopen en veel duels aan te gaan. Maar zoals gezegd, ik weet nog niet waar ik zal spelen.”