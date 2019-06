Jongen die op 10-jarige leeftijd kritiek uitte op Saudisch regime ontsnapt mogelijk toch aan doodstraf

Murtaja Qureiris (18) zit al vier jaar achter tralies omdat hij op 10-jarige leeftijd zijn ongenoegen over de regering kenbaar maakte. De doodstraf hangt nu boven zijn hoofd maar volgens CNN en Reuters komt de jongen nu mogelijk toch vrij. Amnesty International vroeg vorige week aandacht voor de zaak.

Hij was tien jaar en leidde een groep van een stuk of dertig jongens, ook tieners. Ze zouden eens goed hun gedacht zeggen over de regering. Qureiris en de zijnen zijn sjiieten uit de Oostelijke Provincie. Die is het rijkst aan olie, maar blijft toch achter in een land waar de meerderheid van de bevolking én het regime soennitisch is.

Vandaag is de kleine jongen achttien en zit hij al vier jaar in de cel, waarvan dik een jaar in eenzame opsluiting. Afgelopen week bracht de Amerikaanse nieuwszender CNN naar buiten dat de Saudische openbaar aanklager de doodstraf tegen hem eist. De zwaarst mogelijke vorm nog wel, inbegrepen kruisiging of het afhakken van ledematen. De aanklacht: “Lidmaatschap van een extremistische terreurgroep” en “aanzetten tot opstand”.

Daar zou het land nu toch van af zien, melden Reuters en CNN op basis van Saudische bronnen. Volgens die bronnen zou Qureiris in 2022 vrijkomen. Zijn straf zou zijn omgezet naar 12 jaar cel, waarvan hij er nog drie moet uitzitten.

