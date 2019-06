Vierentwintig doden bij busongeval in Zuid-Afrika

In het noordoosten van Zuid-Afrika zijn 24 mensen om het leven gekomen toen een reizigersbus met een kleiner voertuig botste. Dat zei de politie maandag. Het ging om een frontale botsing zondag in de Modjadjiskloof in de provincie Limpopo. Vier anderen liepen zware verwondingen op, aldus Moatshe Ngoepe, woordvoerder van de provinciepolitie.