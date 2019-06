Tienjarenplan om wilde bijen te redden

Er komt een actieplan voor tien jaar om wilde bijen, zweefvliegen en vlinders in België en Noord-Frankrijk in stand te houden. Dat meldt milieuorganisatie Natuurpunt, partner in het project in Vlaanderen. In tien jaar zullen 35 acties uitgevoerd worden om de wilde bestuivers te helpen.

Wilde bijen zijn onmisbaar voor ons ecosysteem, zegt Natuurpunt. Ze zorgen voor de bestuiving van gewassen, waardoor er vruchten aan kunnen groeien. Ze staan echter onder druk, onder meer door gebruik van pesticiden, de klimaatverandering en verlies van leefgebied. Verschillende organisaties in Noord-Frankrijk en België slaan de handen in elkaar om daar iets aan te doen.

“We zetten onder meer in op kennis”, zegt Jorg Lambrechts van Natuurpunt. “Er zijn bijna 400 soorten wilde bijen in België, maar er zijn geen tien mensen in ons land die ze allemaal kennen.” Kennis is belangrijk om actie te ondernemen, luidt het. “Vandaag lees je bijvoorbeeld veel over bijenhotels of ingezaaide akkerranden als maatregelen. Zeventig procent van de wilde bijen nestelt zich echter ondergronds. Een bijenhotel is maar voor een beperkt aantal bijen nuttig.”

LEES OOK. Duizenden bijen nestelen zich in Kortrijkse fietsen

Maar de kennis moet ook in concrete acties omgezet worden, klinkt het. Vijfendertig maatregelen zullen in de komende tien jaar uitgerold worden. De organisaties rekenen daarbij ook op particulieren, die aangezet zullen worden om actie te ondernemen in hun eigen tuin. Ook stadsbesturen kunnen iets doen. In Leuven wordt bijvoorbeeld minder gemaaid op sommige plaatsen. “Dat betekent een wereld van verschil voor de bijen”, zegt Lambrechts.