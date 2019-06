Natte droom van adrenaline-junkies gaat viraal, maar niets is wat het lijkt

Liefhebbers van achtbanen en andere snelle pretparkattracties wreven zich al in de handen toen ze bovenstaande beelden te zien kregen. De attractie lijkt alles te hebben: een toren die tijdens de rit drie keer langer wordt, bezoekers die plots uit het mandje worden geworpen en een duizelingwekkende afdaling in vrije val. Toch is niets wat het lijkt en tot de teleurstelling van heel wat fanaten zijn de beelden fake news. Een bestaande attractie - de ‘Gyro Drop’ in het Zuid-Koreaanse Seoul - werd ‘opgeleukt’ met computertechnieken om ze nog iets spectaculairder te lijken dan ze al is.