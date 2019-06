Om een kater aan over te houden: officiële persconferentie regeringspartij Pakistan gaat niet zoals gepland

Politici met kattenoren en snorharen, het is eens iets anders. De Pakistanen die zaterdag de livestream van regeringspartij PTI volgden, zullen vreemd hebben opgekeken. De partij van premier Imran Khan was op Facebook een persconferentie aan het uitzenden toen per ongeluk de ‘kattenfilter’ werd ingeschakeld.

De kattenfilter, oorspronkelijk van Snapchat, projecteert op elk menselijk gezicht dat hij detecteert twee kattenoren, een kattenneus en snorharen. De filter past zich ook aan als er bewogen wordt.

Al snel circuleerden er op Twitter screenshots van het tafereel. De “kat in het kabinet” bezorgde kijkers veel plezier. Al was het maar voor enkele minuten. De “menselijke fout van een van hun hardwerkende vrijwilligers”, zo tweette de partij later op de dag, werd vlug rechtgezet. PTI nam ook maatregelen om zulke incidenten in de toekomst te vermijden.

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. pic.twitter.com/xPRBC2CH6y — Naila Inayat ????? ????? (@nailainayat) June 14, 2019