Aalst engageert zich om gras zo weinig mogelijk te maaien

Aalst - De stad Aalst ondertekent maandag als eerste Vlaamse gemeente het ‘ByeByeGrass-charter’, waarin het belooft om openbaar groen en grasperken zo weinig mogelijk te maaien. Dat is beter voor de biodiversiteit en waterinfiltratie en het gaat droogte tegen. De organisatie achter het charter hoopt dat andere steden en gemeenten volgen.

“Een minder frequent gemaaid gazon zorgt voor een hogere biodiversiteit, lagere gevoeligheid aan droogte en betere waterinfiltratie”, zegt bioloog Elias Goossens. “Maar ook minder uitstoot van grasmaaiers en bovendien heb je meer vrije tijd.” Om Vlaanderen ‘klimaatrobuust’ te maken sensibiliseert de organisatie ByeByeGrass burgers en openbare besturen.

Laat het gras maar groeien

De campagne loopt twee maanden. “Nu het laat-het-gras-maar-groeien-gedachtegoed meer en meer ingeburgerd geraakt, is het aan de gemeenten om het goede voorbeeld te tonen”, zegt Maria Meulders. “Ook kunnen burgers aankloppen bij hun eigen gemeente met het charter en zo hun verantwoordelijkheid nemen.”

De ByeByeGrass-organisatie heeft de bevindingen in het charter gebaseerd op een studie in samenwerking met 60 groendiensten. In Aalst, dat als voorbeeldstad wordt omschreven, worden maandag een aantal steden en gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan een ByeByeGrass-tour.

Ook is er sprake van een voorstel tot decreet om gemeenten te verplichten om klimaatrobuust te worden tegen 2025.