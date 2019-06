25 jaar geleden keek de wereld naar de traagste, maar spannendste achtervolging aller tijden

Waar was u op 17 juni 1994? De kans is groot dat u meekeek naar de traagste en tegelijk spannendste politieachtervolging aller tijden. Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat O.J. SImpson in een witte Ford Bronco op de vlucht sloeg door de straten van Los Angeles. De start van een proces dat de diepe rassenscheiding in de VS zou blootleggen, dat de aftrap gaf voor reality-tv en dat tot op vandaag fascineert.