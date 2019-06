Mini-aardbeving aan grens tussen China en Noord-Korea, mogelijk door “explosie”

Aan de grens tussen China en Noord-Korea is maandag een mini-aardbeving geregistreerd. Peking zegt dat die mogelijk is veroorzaakt door een “explosie”. Eerder op de dag werd bekend dat de Chinese president Xi Jinping later deze week een officieel bezoek brengt aan Noord-Korea.

Volgens de Chinese seismologische dienst was er om 19.38 uur plaatselijke tijd een aardbeving met een magnitude 1,3 in de Chinese stad Hunchun, aan de grens met Noord-Korea. Die regio werd in september 2017 opgeschrikt door een nucleaire test van het regime in Pyongyang. Die gaf aanleiding tot een aardbeving met een magnitude van 6,3.

De oorzaak van de explosie nu is niet meteen bekend. Verschillende analisten minimaliseerden het belang van de aardbeving. Er wordt onder meer op gewezen dat mijnexplosies bijvoorbeeld “kleine bevingen” kunnen veroorzaken.

De ondergrondse site van Punggye-ri, vlakbij China, vormde het toneel van zes nucleaire testen van Noord-Korea. Het bestaan van de testlocatie werd onthuld in 2006. Vorig jaar verbond de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un er zich toe om de locatie onbruikbaar te maken als gebaar van goede wil in aanloop naar zijn historische top met de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore op 12 juni 2018. De vernietiging van de site gebeurde onder toezicht van buitenlandse journalisten.