Vlaming op slag wereldberoemd met filmpje over ‘Game of Thrones’: “Normaal ben ik al blij wanneer mijn vrienden lachen met mijn mop”

“Vrijdagavond stapte ik in mijn wagen richting Zuid-Frankrijk en had ons filmpje 2.000 views. Toen ik elf uur later aankwam, zat ik aan een miljoen en kreeg ik mails van over de hele wereld.” De Aalsterse YouTuber Bockie de Repper (34) is op slag wereldberoemd nadat zijn video waarin Jon Snow zich verontschuldigt voor het einde van Game of Thrones, viraal ging.

In het filmpje zie je hoe Jon Snow, één van de hoofdrolspelers van de serie, zegt “dat het tijd is voor verontschuldigingen” voor het seizoenseinde dat wereldwijd tot ontgoochelde reacties leidde. “Sorry dat we jullie tijd hebben verdaan, sorry dat we het script in zes dagen tijd geschreven hebben,... Laat ons het script van seizoen 8 verbranden en het voor altijd vergeten.” Intussen komt ook Bockie zelf in beeld terwijl hij van een Starbucks-koffie nipt, een verwijzing naar de koffiebeker die per ongeluk in de show te zien was. Het filmpje werd in geen tijd over de hele wereld opgepikt. “We staan zelfs vermeld op de site van Fox News”, zegt Bockie. “Het is ontploft, een ander woord heb ik er niet voor. We krijgen van overal vragen voor interviews. Waanzinnig. Maar wel plezant. Normaal ben ik al blij wanneer mijn vrienden lachen wanneer ik een mop maak. Nu lacht heel de wereld met onze mop.”

Anderhalf jaar geleden startte Bockie - echte naam Jonas Van Boxtael - samen met vrienden Chris Ume en Simon Deckers het YouTube-kanaal ‘Eating Things With Famous People’. Daarin zie je telkens hoe hij etend of drinkend opduikt in bekende filmscènes. Zo poseert hij naakt voor Leonardo DiCaprio in Titanic. Of weigert hij zijn hamburger af te geven aan Terminator Arnold Schwarzenegger. “Chris maakte vroeger filmpjes waarin zijn hond opdook in bekende films. Ik stelde voor om de hond te vervangen door een etende dikkerd: mezelf. En het sloeg wel aan. Doorgaans halen we toch een paar duizend views. Maar deze keer zijn we er dus los over gegaan. Met dank aan het feit dat er immens veel commotie is rond het seizoenseinde van Game of Thrones. Maar ook omwille van de techniek die we gebruiken: deepfake. Daarmee kun je mensen in filmpjes waarlijk alles laten zeggen. Zoals Jon Snow dus die zich zeer geloofwaardig excuseert voor het slechte einde. Een technologie die ook zeer gevaarlijk kan zijn, want je weet niet langer wat echt is en wat niet. Ook op die discussie surfen we mee.”

Eerder maakte hij ook al een filmpje van Jurassic Parc

Twee weken. Zolang werken ze aan een filmpje. “Daarvan filmen we één dag in een studio. De rest van de tijd gaat naar het maken zelf. Het is voor ons een hobby. Mijn job is het verzorgen van de online communicatie bij Medialaan. We verdienen er dus niets aan. Ons YouTube-kanaal was te klein om advertenties te plaatsen. Misschien komt daar nu wel verandering in. We gingen al van 150 abonnees naar 2.000 en er komen er nog steeds bij. Al wordt het nu de uitdaging om opnieuw een straf filmpje te maken. Meestal voelen we geen druk. Nu is dat anders. Misschien maken we nog iets rond Game of Thrones. Al komt er ook een nieuw seizoen van Stranger Things aan. Daar valt ook wel iets mee te doen.”

