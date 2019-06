Amerikaanse actrice en mode-ontwerpster Gloria Vanderbilt overleden

De Amerikaanse actrice en mode-ontwerpster Gloria Vanderbilt is op 95-jarige leeftijd overleden, zo heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN maandag gemeld.

Vanderbilt is afkomstig uit een Amerikaanse familie met Nederlandse wortels. Zij werd vooral bekend in de jaren zeventig als mode-ontwerpster. Zo bracht ze een lijn met verschillende jeans uit, die destijds een strakker model hadden dan de meeste toen gemaakte spijkerbroeken.

Op de achterkant stond haar merknaam geborduurd, evenals het zwanenlogo van Gloria Vanderbilt. Dat logo was ook prominent te zien op het parfum dat zij uitbracht en nog steeds in trek is.

Gloria Vanderbilt vormde de inspiratiebron voor de single “Mrs Vandebilt” van Paul McCartney en zijn Wings. Het nummer staat ook op hun album “Band on the Run”.