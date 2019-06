COLUMN. “Ik was dit weekend twee keer naar het beste concert ooit en nu wil ik u vertellen hoe goed het was”

Ik was dit weekend twee keer naar het beste concert ooit en nu wil ik u vertellen hoe goed het was. Ik weet: dat is ondraaglijk. Dezelfde hel op aarde is een vriend die je 1.462 foto’s laat zien omdat hij vier maanden door China heeft gewandeld. Je hoort het jezelf zeggen: “Ja, ik zie het, dezelfde muur maar dan nu van links.”