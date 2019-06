‘Gratis’ diepvriezer of koelkast om klimaat te redden

Wie in mei of begin juni een koelkast of diepvriezer kocht bij elektroketen Krëfel kan deze zomer het aankoopbedrag terugverdienen. Voorwaarden zijn dat het toestel minimaal een A+ energielabel heeft, minstens 349 euro kost en dat het kwik in juli vier opeenvolgende dagen boven de 30 graden stijgt. Als er daadwerkelijk een hittegolf plaatsvindt, krijg je de waarde van je koelkast of diepvriezer terug in aankoopbonnen, die je alleen kan besteden aan producten die je normaal met ecocheques zou betalen. Met de ‘groene maand actie’, die zaterdag afliep, hoopt de elektroketen de ecologische voetafdruk te verkleinen, de elektriciteitsrekening van de klant naar beneden te halen en ondertussen ook bij te dragen tot een beter klimaat.