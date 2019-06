Van Grieken: “Duidelijk intimidatiepoging van het gerecht”

“Dit is duidelijk een intimidatiepoging van het gerecht, drie dagen voor zijn eedaflegging.” Zo reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op het feit dat de Gentse onderzoeksrechter Dries Van Langenhove maandag heeft verhoord in het kader van het onderzoek rond Schild en Vrienden.

Van Langenhove legt over twee dagen de eed af als Kamerlid, nadat hij op 26 mei als onafhankelijke kandidaat verkozen raakte op de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid in dit onderzoek, omdat het werd opgestart toen Van Langenhove “gewone burger” was. “Wij blijven geloven in de onschuld van Dries Van Langenhove tot bewijs van het tegendeel”, aldus Van Grieken.

