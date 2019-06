Speed pedelec botst frontaal op andere fietsers: man kritiek

Antwerpen / Kasterlee - Een man van 59 uit Kasterlee verkeert in levensgevaar na een fietsongeval op de Scheldelaan in het Antwerpse havengebied. De man reed met zijn speed pedelec frontaal in op twee andere fietsers en kwam zwaar ten val.

Het ongeval gebeurde rond 6.50u op het fietspad van de Scheldelaan. “Een man met een speed pedelec (een elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur haalt, red.) haalde twee fietsers in en botste daarna op twee andere fietsers die in de tegenovergestelde richting reden”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

De bestuurder van de speed pedelec raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar. “De twee andere fietsers zijn lichtgewond”, aldus Aerts.