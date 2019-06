Brandweer probeert paard uit gracht te redden, maar mag niet baten

Izegem - In Izegem was de brandweer maandagmiddag 2,5 uur in de weer om een paard te redden. De jonge hengst was over een omheining gesprongen en sukkelde in een gracht. Met een veearts deed een dierenreddingsteam nog verwoede pogingen om het paard er weer bovenop te krijgen, maar dat mocht niet baten.

Een arbeider die bezig was met het groenonderhoud in de Klare Grachtstraat in Izegem zag het hoofd van het paard plots uit een gracht steken. De man schrok zich een hoedje en verwittigde de hulpdiensten. Het bleek om een jonge hengst te gaan die uit de aanpalende weide over de omheining was gesprongen. Het dier viel in een sloot met water en kon niet meer op zijn benen staan.

De brandweer van Roeselare kwam ter plaatse en riep de hulp in van een speciaal dierenreddingsteam van de brandweerzone Westhoek. Speciaal opgeleide brandweermannen uit Diksmuide, Leke en Veurne zakten naar het straatje langs de E403 af om het dier te helpen. Het was zwaar uitgeput en bloedde uit zijn neus.

Een veearts uit Ieper die werd opgebeld, kwam de reddingsactie in goede banen leiden. Het dier van 2 jaar oud kreeg pijnstilling en verdoving, waarna het met een hijskraan en riemen uit de gracht werd getild. Het werd op een plaat gelegd, maar ook daar toonde het weinig beterschap. Pogingen om het recht te krijgen, lukten niet.

Uiteindelijk werd nog een extra poging ondernomen in de weide waar het verbleef. Het dier zette kracht op zijn voorpoten, maar zijn achterste bleef roerloos liggen. Het gaf al snel de hoop op. De veearts stelde vast dat zijn achterbenen verlamd waren door de val. De jonge hengst had wellicht ook een geperforeerde long waardoor het uit zijn neus bloedde en moeilijk kon ademen. In samenspraak met de eigenaar werd om 16 uur beslist om het uit zijn lijden te verlossen.

