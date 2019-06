Kersvers parlementslid Dries Van Langenhove formeel in verdenking gesteld, maar geniet hij geen onschendbaarheid? “Geen sprake van”

Dries Van Langenhove (26) wordt sinds maandagnamiddag officieel verdacht van inbreuken op de antiracismewet, op de negationismewet en op de wapenwet. Wat nu, drie dagen voor hij het parlementaire halfrond betreedt? “Hij was toen nog “gewone burger”, dus van parlementaire onschendbaarheid kan geen sprake zijn”, stelt het gerecht. Wat hij theoretisch wel kan is binnenkort aan het parlement vragen om zijn vervolging te laten schorsen.

Zijn duizenden volgers op sociale media wisten dat er iets aan de hand was. Dries Van Langenhove (26) was voor het eerst in lichtjaren immers al bijna een volledige dag niet actief op Twitter of Facebook ...