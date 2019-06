Directeur Dossinkazerne begrijpt maatschappelijk signaal dat Justitie wil geven

Christophe Busch, de directeur van de Dossinkazerne in Mechelen, zegt maandagavond bereid te zijn om Dries Van Langenhove een geleid bezoek aan te bieden. “Justitie heeft blijkbaar een maatschappelijk signaal willen geven, en dat begrijpen we in deze mediatieke zaak”, klinkt het.

De Gentse onderzoeksrechter stelde Dries Van Langenhove maandag formeel in verdenking van onder meer inbreuken op de racismewet. Dat gebeurde in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar Schild en Vrienden. Hij werd vrijgelaten, maar een van de voorwaarden is dat hij een geleid bezoek brengt aan de Dossinkazerne.

Busch gaf aan verder geen commentaar te willen geven op de beslissing van de onderzoeksrechter. Op de vraag of er al een datum vastligt voor het bezoek wilde hij dan ook niet antwoorden.

Van Langenhove legt over drie dagen de eed af als Kamerlid, nadat hij op 26 mei als onafhankelijke kandidaat verkozen raakte op de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang.