Antwerp neemt afscheid van Jelle Van Damme

Voetbalclub Antwerp gaat volgend seizoen niet verder met Jelle Van Damme. De verdediger was na twee seizoenen bij de Great Old einde contract, maar beide partijen kwamen de voorbije weken niet tot een nieuwe overeenkomst. Met Van Damme, die in oktober 36 jaar wordt, verliest Antwerp zijn ouderdomsdeken en populaire sterkhouder centraal in de defensie.

“Zijn contract loopt af eind deze maand en de club en de technische staf hebben er voor gekozen om een andere richting uit te gaan”, klinkt het bij The Great Old. “We bedanken Jelle voor twee topseizoenen en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.”

Veel succes Jelle!



Lees meer



Bedank Jelle hieronder voor de 2 prachtige jaren — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 17 juni 2019

