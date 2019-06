AA Gent-bestuur spreekt formeel vertrouwen uit in coach Jess Thorup: “We gaan transparanter werken”

Bij AA Gent werd maandag de eerste training voor het nieuwe seizoen afgewerkt. Voorzitter Ivan De Witte, manager Michel Louwagie en trainer Jess Thorup blikten in de Ghelamco Arena tijdens een persconferentie nog eens terug op het vorige seizoen, maar daarnaast werd het ambitieuze vizier al op de komende voetbaljaargang gericht.

LEES OOK. Birger Verstraete verlaat AA Gent en trekt voor vier seizoenen naar Duitse promovendus

“We willen de pers komend seizoen wat meer samenroepen. Wij zaten met het bestuur van AA Gent net iets te veel in onze ivoren toren. Dat moet veranderen, we gaan transparanter werken. Bovendien hadden velen heel wat vragen en dus was een persmoment na de eerste training van ons team wel op zijn plaats”, begon voorzitter Ivan De Witte.

“Vooreerst was er enige twijfel ontstaan over onze trainer. Zou hij aanblijven of toch vertrekken? Wel, hij zit hier naast mij. Wij hebben dus alle vertrouwen in Jess Thorup. Hij moet ervoor zorgen dat het hobbelige seizoen, dat we vorig jaar kenden, niet meer opnieuw plaats kan hebben. We kijken uit naar versterking, maar momenteel zijn er nog enkele toernooien bezig waardoor de transfermarkt wat stilligt. Maar we gaan er zeker werk van maken om onze kern te verbeteren en zeker te versterken.”

“Financieel zit het allemaal wel goed”

Een van de grootste teleurstellingen afgelopen seizoen was de verloren Bekerfinale tegen tweedeklasser KV Mechelen. “Eerlijk gezegd ben ik daar twee tot drie weken niet goed van geweest. Dat had nooit mogen gebeuren. We hadden die finale altijd moeten winnen. Dan waren wij nu al zeker van Europees voetbal”, vervolgde De Witte.

De club hoopt nu via een uitspraak van het BAS alsnog Europa in te duiken. “Daar hoop ik alvast op, maar over de zaak zelf wil ik geen commentaar geven. Het zou wel het vijfde jaar op rij zijn dat we Europees voetbal spelen. Niet slecht voor een ploeg als AA Gent. Bovendien spelen we ook al vijf jaar in Play-off I. Wij werken ook volop aan de vernieuwing van onze club. In alle geledingen. Ook wat betreft de staf, waar we Frédéric Dupré en Thomas Matton bij betrekken. En financieel zit het allemaal wel goed. Wij mogen nooit nog meemaken dat we in financiële problemen komen zoals dat voorheen wel het geval was. Maar we gaan ook elke speler die vertrekt vervangen door een waardige nieuwkomer.”

“Structuur verder uitbouwen”

“We zijn verder onze structuur aan het uitbouwen. Zo trokken we Peter Verbeke aan als sportmanager. En wij passen ons alsmaar beter aan de snelle evolutie aan die het voetbal met zich meebrengt”, gaf Louwagie aan. “Birger Verstraete heeft een contract ondertekend bij FC Keulen. Wel, het is aan Verbeke om een nieuwe speler aan te trekken en dat gat op te vullen. Er komen zeker nog versterkingen, maar die moeten wel kwalitatief sterk zijn. Zij moeten weggeplukt worden uit topclubs uit eigen land of het buitenland. Ons doel is om ook na komend seizoen Europees voetbal te spelen. En wij laten enkele sterkhouders zeker niet vertrekken. Ook al kloppen er diverse clubs aan de deur.”

Thorup: “Er is veel mogelijk bij AA Gent en daarom blijf ik”

Thorup begint dus aan zijn tweede seizoen bij AA Gent, waarin de Deen met zijn team mikt op een plaats in de top drie en de Bekerfinale. “Ik zie een enorm potentieel in deze club. Er is veel mogelijk bij AA Gent en daarom blijf ik hier. Ik wil nog iets moois neerzetten. Ik heb tijdens mijn vakantie veel teruggedacht aan het afgelopen seizoen. Toen ik hier begon deed enkel Racing Genk wat punten betreft beter. Play-off I werd gehaald en daarin deden we het ook niet zo slecht. Maar de grootste teleurstelling was natuurlijk het verlies van de Bekerfinale. Nachten heb ik liggen denken waar ik fouten gemaakt had. Dit mag niet meer gebeuren”, bekende Thorup.

Foto: BELGA

AA Gent heeft maandag een eerste keer getraind. “De eerste weken staan in het teken van testen. Daarna gaan we echt op fysiek werken. We moeten in het verdedigende compartiment nog accurater werken. Ik werp geen steen naar onze doelmannen of verdedigers, maar naar de hele ploeg. Ik ben blij dat ik weer op het oefenveld sta met de mannen. En ja, ik wil in de top drie eindigen en de Bekerfinale spelen. En deze keer winnen.”

AA Gent speelt komende vrijdag zijn eerste oefenwedstrijd. Op het oefencomplex speelt het om 19u30 tegen Racing Gent. De fandag volgt op 14 juli, terwijl de galamatch op 17 juli zal plaatsvinden in de Ghelamco Arena. AA Gent speelt dan tegen AZ Alkmaar.