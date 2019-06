Goed nieuws voor Jordi Vanlerberghe van Club Brugge: geen kruisbandblessure zoals gevreesd

Goed nieuws voor Jordi Vanlerberghe: de 22-jarige middenvelder van Club Brugge moest in laatste instantie afhaken voor het EK U21 met een knieblessure. Aanvankelijk werd gevreesd voor een kruisbandblessure maar onderzoek wees uit dat het “slechts” om een geklemde meniscus. Hij werd ondertussen al geopereerd, dat meldt hij zelf op Instagram.

“Opgelucht!”, zegt Vanlerberghe. “Nadat er eerst werd gevreesd voor een kruisbandblessure, werd na verder onderzoek vastgesteld dat het om een geklemde meniscus ging. Net geopereerd en alles goed verlopen. Bedankt aan iedereen voor de vele berichtjes! Ik hoop snel terug te zijn!”

De verdedigende middenvelder werd afgelopen seizoen door Club Brugge uitgeleend aan KV Oostende.

In de selectie van bondscoach Johan Walem voor het EK voor beloften in Italië werd hij vervangen door Genkenaar Dries Wouters. De Jonge Duivels begonnen zondagavond aan hun EK met een 3-2 nederlaag tegen Polen, waardoor de uitschakeling in de groepsfase al om de hoek loert. Woensdag (18u30) volgt een confrontatie met Spanje. Gastland Italië is zaterdag (om 21u00) de laatste tegenstander van de manschappen van bondscoach Johan Walem in de groepsfase.