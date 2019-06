Het nieuwe oefencomplex van Club Brugge is af: rondleiding in het nagelnieuwe “Belfius Basecamp”

Vanaf morgen worden de spelers van Club Brugge weer op de club verwacht voor de medische testen, vanaf vrijdag wordt er opnieuw getraind. En dat zal allemaal in een nieuwe context gebeuren want het nieuwe oefencomplex in Westkapelle, een deelgemeente van Knokke-Heist, is af en Blauw-Zwart heeft op sociale media al een rondleiding gegeven waar de spelers vanaf morgen zullen verblijven: het “Belfius Basecamp”.