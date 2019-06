Bruid stelt wel zeer buitensporige eisen aan één gast

In het zich van een nakend huwelijk kunnen sommige bruiden zich van hun lelijkste kant laten zien. Zo ook een Britse die wel érg buitensporige eisen stelde aan één van haar gasten.

Het verhaal doet al een tijdje de ronde op verscheidene gespecialiseerde Bridezilla-groepen op Facebook. Plaatsen waar online de ergste voorbeelden gepubliceerd worden. Een Britse vrouw postte er een sms-conversatie in de aanloop naar een huwelijk.

Het eerste bericht van de bruid: “Hey, nu mijn huwelijk eraan komt, zou ik je willen vragen om je tattoos te verbergen en misschien iets aan je haar te doen? Dat het een natuurlijke kleur zou worden? We hebben veel werk gestopt in ons thema en het spijt me, maar jouw look clasht ermee.” Gevolgd door nog een berichtje: “Je zou een spray op je blauwe haar kunnen doen, die het enkel voor die avond een andere kleur geeft? En ik kan je tips sturen voor jurken met lange mouwen, of je zou een jasje kunnen dragen?”

Te veel gevraagd

De gast reageert vrij meegaand, maar is best verrast: “Het is nog een tijdje tot het huwelijk, ik weet nu nog niet of ik lange mouwen kan dragen? Ik heb snel last van de hitte… Ik zou zo’n spray kunnen zoeken, maar ik zou het liever niet kleuren, want het was enorm veel werk om tot deze kleur te komen.” Maar de bruid kan dat antwoord duidelijk niet smaken: “Ik weet dat het warm zal zijn, maar het is mijn dag, dus kan je het niet gewoon doen? Ik heb het gevoel dat je geen rekening houdt met mij of Sam (haar verloofde, red.). Doe er anders gewoon make-up over? Ik vraag toch echt niet te veel.”

De berichten gaan verder en de bruid dreigt ermee haar niet toe te laten tot het huwelijk als de vrouw toch opdaagt met zichtbare tattoos en blauw haar. Uiteindelijk geeft die laatste op: “Wow, make-up kost ongelooflijk veel en je weet toch dat ik net een auto-ongeval had? Ik zal het de laatste maanden best moeilijk hebben. En bovendien vind ik het echt wél te veel gevraagd, zeker omdat ik niet eens deel uitmaak van de suite!”