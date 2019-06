Roberto Martinez formeel over interesse van Barcelona: “Ik wil mijn job bij Rode Duivels afmaken”

Roberto Martinez werd de voorbije weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar FC Barcelona. De Catalanen pakten dan wel een nieuwe Spaanse landstitel, maar de teleurstellende uitschakeling in de halve finales van de Champions League kwam huidig coach Ernesto Valverde op veel kritiek te staan. Martinez - ook een Catalaan - ontkent nadrukkelijk de Rode Duivels te willen verlaten, dat zei hij formeel aan onze journalist in een uitgebreid interview dat morgen/dinsdag verschijnt in Het Nieuwsblad.

Roberto Martinez is in Italië om er het EK U21 bij te wonen maar praatte er ook over zijn eigen toekomst:

“Ik wil mijn job bij de Rode Duivels afmaken”, aldus de bondscoach, die een contract heeft tot en met het EK van 2020. “Ik wil onze ervaringen van het WK meenemen naar het EK. Kwalificeren, presteren op het EK. En daarna wordt het een ander verhaal.”

“In het voetbal ben je nooit zeker. Misschien word ik zelf wel ontslagen door de Belgische voetbalbond. Bij mijn aanstelling heb ik de steun gekregen van (de intussen vertrokken, red.) Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat, dat vertrouwen wil ik niet beschamen. Ik geloof nog steeds in de waarde van een contract. Mijn toekomst is dus heel duidelijk, die is in handen van de Belgische voetbalbond: ik zal zeker niet op eigen initiatief vertrekken.”