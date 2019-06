Achter deze prachtige foto gaat een angstwekkende realiteit schuil: “Ik kan het stilaan niet meer beschrijven”

Steffen Olsen, een Deense klimaatonderzoeker, nam vorige week een prachtig beeld aan een inham Inglefield Bredning op Groenland. Daarop zijn sledehonden te zien door ijswater moeten lopen. Eigenlijk zou daar een grote ijsvlakte moeten zijn, maar door de klimaatverandering is dat gesmolten. Olsen moest, samen met lokale jagers, door een groot gesmolten meer lopen om meetapparatuur te verzamelen.

Door de hoge temperaturen op Groenland is er niet enkel zeeijs, maar ook ijs op het land aan het smelten. De condities zijn er extreem. Het ijs onder het water is wel nog steeds 1,2 meter dik tweette Olsen.

“Ik kan bijna niet meer communiceren over de magnitude van de verandering”, zei Jeremy Mathis, een onderzoeker die al lang het poolgebied in de gaten houdt, aan Mashable. “Er zijn geen adjectieven meer om de verandering te beschrijven.”

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA