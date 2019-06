Papa belooft jonge broertje dat hij vermiste Théo Hayez (18) vanuit Australië mee naar huis zal brengen: “Help me alstublieft mijn belofte te houden”

Overijse -

Al negentien dagen is Théo Hayez uit Overijse vermist in Australië. Zijn vader gaf er gisteren een persconferentie. Hij smeekte in een tv-uitzending om hulp bij de zoektocht. “Toen ik vertrok uit België, beloofde ik Théo’s kleine broer Lucas dat ik zijn broer naar huis zou brengen. Alstublieft, help me mijn belofte te houden.” Maar de hoop op een goede afloop slinkt. De politie heeft intussen een speciaal moordteam naar Byron Bay gestuurd.