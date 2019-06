PORTRET. Gloria Vanderbilt, 85 jaar in de spotlights, maar een leven lang het “arme rijke meisje”

Het Amerikaanse fenomeen Gloria Vanderbilt is op 95-jarige leeftijd in New York overleden. De steenrijke erfgename groeide op in weelde, bouwde haar eigen imperium en zag dat nadien ook weer verdampen. Ze was een socialite waar de boulevardbladen van smulden. Vermeende minnares van Marlon Brando en Frank Sinatra. Bevriend met Charlie Chaplin en modeontwerpster Diane Von Furstenberg. “Een uitzonderlijke vrouw”, zegt haar zoon en CNN-anker Anderson Cooper.