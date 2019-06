Koning Willem-Alexander krijgt riddertitel én een van de oudste en hoogste eretekens ter wereld dankzij middeleeuwse maîtresse

De Britse koningin Elizabeth heeft de Nederlandse koning Willem-Alexander ingehuldigd als ridder in de Orde van de Kousenband. Voor hem is het zijn zoveelste onderscheiding, maar deze is écht uitzonderlijk. De Kousenband is een van de oudste en hoogste eretekens ter wereld. Met dank aan een maîtresse uit de middeleeuwen die bespot werd na een onbedoelde stripact.