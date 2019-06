Politie zoekt BMW met Belgische nummerplaat na schietpartij in Amsterdam

De Nederlandse politie is op zoek naar een Belgische auto na een dodelijke schietpartij maandagavond in Amsterdam, meldt De Telegraaf.

Op de Papaverweg in Amsterdam-Noord is rond kwart na negen bij een schietpartij één dode gevallen. Het slachtoffer kreeg nog medische hulp, maar dat mocht niet meer baten. De politie vraagt via Burgernet, een lokaal platform, uit te kijken naar een zilverkleurige BMW met Belgisch kenteken.

Kort nadien werd in Zaandam, net buiten Amsterdam, een zilverkleurige auto teruggevonden. Volgens de Amsterdamse politie is het mogelijk de auto die gezocht wordt, maar moet verder onderzoek dat nog bevestigen.