Club Brugge maakt werk van doelman Jean Butez

Club Brugge houdt ernstig rekening met een vertrek van Ethan Horvath en wil Moeskroen-doelman Jean Butez (24) binnenhalen als nieuwe nummer één.

Horvath was normaal gezien op dit moment met de VS aan de slag op de Gold Cup, maar een blessure in de voorbereiding maakte een kruis over zijn toernooi. Nu is de vraag of hij nog terugkeert naar Club. De Amerikaan kan op belangstelling rekenen van enkele buitenlandse clubs. De vicekam­pioen heeft nu van Moeskroen-doelman Jean Butez een prioriteit gemaakt. Club onderhandelde al met Moeskroen, waar de 24-jarige Fransman tot 2021 onder contract ligt. Omdat hij voor vijftig procent eigendom is van het Franse Lille, moet er nog een fikse transfersom worden betaald. Ook met Butez zelf werd al gesproken. Antwerp en Standard hadden ook interesse, maar zouden hebben afgehaakt om financiële redenen.

Guillaume Hubert, die weg mag, begint sowieso niet mee aan de voorbereiding en ook Karlo Letica zou nog kunnen vertrekken. Belofte Nick Shinton wordt de nieuwe derde doelman. Hij tekende gisteren een contract voor drie seizoenen.