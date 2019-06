Man overleden na schermutseling aan Iepers station

Ieper - Een man die in de nacht van donderdag op vrijdag bij een schermutseling ten val kwam aan het station van Ieper, is maandagavond overleden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

Vincent Van Cayseele, 44 jaar oud, was om een onduidelijke reden betrokken bij een schermutseling aan het station. De man kwam ten val en liep daarbij een schedelfractuur op. Toch ging hij niet naar het ziekenhuis en is hij die nacht gewoon naar huis gaan slapen. Daags nadien bleek zijn toestand verslechterd en werd hij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De man stierf maandagavond.

De lokale politie kon al enkele personen verhoren, waaronder de moeder van Van Cayseele, en bekeek beelden, die opgenomen waren via camera's aan het station. De politie spoort momenteel nog een hoofdverdachte op voor verhoor.