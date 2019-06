Heibel in Myanmar wegens vervolging nationalistische monnik

Op maandag kwamen meer dan 2.300 monniken en nonnen en 3.000 leken samen in een klooster in het noorden van Yangon. Dat deed de grootste groep nationalistische boeddhistische monniken van het land omdat ze niet tevreden is met een aanklacht die een van hun leiders boven het hoofd hangt.

Wirathu, de bekendste voorstander van anti-islamitische retoriek, wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld tegen de Rohingya-minderheid en andere moslims. Zijn nationalistische groep beschuldigt politica en nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, die strijdt voor mensenrechten en democratie, ervan immigratie van moslims toe te staan. Vorige maand werd een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Wirathu, maar hij kon zijn arrestatie ontkomen. De voortvluchtige monnik wordt dinsdag op zijn hoorzitting verwacht. Ook als hij niet opdaagt, zal zijn proces van start gaan.

(lycr)