Revolver te koop waarmee Van Gogh zelfmoord pleegde

De revolver van het merk Lefaucheux waarmee Vincent Van Gogh zijn leven beëindigde, wordt woensdag in het Parijse veilinghuis Drouot verkocht. Van Gogh, die op zijn hoogtepunt meer dan één schilderij per dag maakte, kampte regelmatig met psychologische crises. De laatste jaren verbleef hij in het Franse Auvers-sur-Oise onder medisch toezicht. Op 27 juli 1890 schoot hij zichzelf in de borst . Twee dagen later overleed hij aan inwendige bloedingen. Hij werd 37.

De waarde van het wapen, dat in 1960 werd teruggevonden, wordt tussen de 40.000 en 60.000 euro geschat.(lycr)