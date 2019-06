Spanje blokkeert Europees mandaat Carles Puigdemont

De Spaanse kiescommissie weigert de Catalaanse politici Carles Puigdemont en Antoni Comín een benoemingsoorkonde te overhandigen. De twee, die als bannelingen in ons land wonen, zijn verkozen in het Europees Parlement, maar om hun mandaat op te nemen moeten ze volgens de Spaanse wet trouw zweren aan de grondwet en die oorkonde ophalen. Zowel Puigdemont als Comín hadden hun trouw gezworen tegenover een notaris in Brussel. Want zodra ze voet op Spaanse bodem zetten, dreigen ze te worden opgepakt. Er loopt immers een gerechtelijk onderzoek tegen de twee voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Maar die notariële akte volstaat voor de Spaanse kiescommissie niet.

De advocaten van de twee Catalanen hebben al aangekondigd verdere juridische stappen te zetten. Gonzalo Boye, de advocaat van Puigdemont, voegde eraan toe dat zowel zijn cliënt als Comín “zonder twijfel” op 2 juli als parlementsleden naar de eerste zitting van het Europees Parlement gaan. “Voor ons en voor Europa zijn zij Europees Parlementsleden”, aldus Boye in de Spaanse pers. (pl, blg)