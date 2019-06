Versace eert Keith Flint

De lente- en zomermodeshow van Donatella Versace staat helemaal in het teken van Keith Flint. Afgelopen weekend toonde de Italiaanse ontwerpster haar herencollectie voor 2020 in Milaan. Tijdens de catwalk speelde de monsterhit Firestarter van The Prodigy. Modellen droegen Flints kenmerkende dubbele hanenkam en getinte zonnebril met insectenogen.

De extravagante zanger van The Prodigy stapte in maart dit jaar uit het leven. Versace beschreef de Britse muzikant toen als “mijn vriend” en iemand die “de wereld verstoorde”. (lycr)