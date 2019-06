Michael Verschueren tempert verwachtingen bij Anderlecht: “We zullen deze zomer geen tien spelers halen”

Nu de trainingen herbegonnen zijn, kan Michael Verschueren een versnelling hoger schakelen op de transfermarkt. De algemeen manager moet nieuwe spelers halen, maar de kern ook fors afslanken.

Een aantal spelers wordt al geciteerd bij andere clubs: Trebel en Appiah bij Nantes, Santini bij Sampdoria, Lawrence bij Rangers, Stoke en Swansea. “Op dit moment is er niemand echt dicht bij een vertrek”, aldus Verschueren. “Maar zulke zaken kunnen snel gaan. Het is ook niet zo dat we eerst spelers moeten verkopen voor we ons kunnen versterken. Als Kompany akkoord is en het is betaalbaar, dan leggen we die speler vast. Al neem ik soms mijn tijd om te onderhandelen over een correcte prijs. Het is ook niet zo dat we deze zomer tien spelers zullen halen.”

Vincent Kompany is voorlopig de enige nieuwe speler die al werd aangetrokken, Matthew Smith (middenvelder van Man City) is de enige bevestigde naam als mogelijke versterking. Ivan Obradovic, Ryota ­Morioka, Yannick Bolasie, ­Ilias Moutha-Sebtaoui en Boy de Jong zijn al weg.

Tegen Ajax?

Intussen regelt Ver­schueren ook prestigieuze oefenmatchen. Er is al de galawedstrijd tegen Benfica op 10 juli in Lissabon, maar Anderlecht probeert rond 6 juli ook een duel tegen Ajax te regelen, net als vorig jaar.