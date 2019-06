CLUBNIEUWS. Nog assistent voor Kompany en nieuwe kans Vranjes bij Anderlecht, De Sutter niet maar Vargas wel bij Oostende

De voorbereiding op het neiuwe seiezoen is nu echt losgebarsten: zes eersteklassers hervatten gisteren al de training. Op de eerste training van Anderlecht waren vooral veel (nieuwe) stafleden. KV Oostende hervat morgen pas de trainingen maar Tom De Sutter wordt niet verwacht, Ronald Vargas wel. Bij Antwerp is er naast Jelle Van Damme nog een opvallende vertrekker en bij Club Brugge blazeen ze vandaag voor het eerst verzamelen. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Nog assistent voor Kompany en nieuwe kans Vranjes

Op de eerste training van Anderlecht waren vooral veel (nieuwe) stafleden. Kompany ontbrak nog, maar trainer Simon Davies kreeg het gezelschap van Pär Zetterberg, Karim Belhocine, Jonas De Roeck, Floribert Ngalula en Rodyse Munienge. Die laatste twee zijn boezemvrienden van Kompany en vooral Munienge is een verrassing als staflid. Hij en Kompany kennen elkaar al van toen ze negen jaar waren en in een Brussels appartementsblok woonden. De Rode Duivel neemt Munienge sindsdien overal mee als vertrouweling en richtte in Manchester zelfs een veiligheidsbedrijf met hem op. Toch was hij nog nooit een officiële assistent bij een club. RSCA zoekt overigens nog een physical coach nu Alessandro Schoenmaker naar Ajax trok.

Nieuwe spelers waren er nog niet op de eerste training. Wel enkele beloften zoals Theo Leoni, Fabien Colassin en Sieben Dewaele, en ook Ognjen Vranjes mocht weer meetrainen. De rebel krijgt een kansje na maanden in de B-kern. Ook veel spelers – onder meer Zakaria Bakkali – werkten binnen met de kinesisten.(jug)

KV OOSTENDE. Tom De Sutter niet, Ronald Vargas wel

KV Oostende hervat morgen de trainingen. Tom De Sutter (33), die einde contract is, wordt niet verwacht. Er was nochtans een mondeling akkoord om zijn verbintenis te verlengen, maar dat was nog met de vorige sportief directeur Hugo Broos. Het nieuwe bestuur is niet van plan de overeenkomst op papier te zetten en dus kan De Sutter transfervrij vertrekken. Hij scoorde drie keer voor KVO.

Mogelijk wel present op de eerste training: Ronald Vargas (32). De Venezolaan is nog altijd de eerste keuze om de nieuwe spelverdeler te worden, ook al houdt coach Kare Ingebrigtsen een Scandinavisch alternatief achter de hand. Toch probeert KVO de onderhandelingen met de ex-speler van Club Brugge en Anderlecht af te ronden. Vargas is transfervrij bij het Australische Newcastle Jets.(jug, bla)

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

CLUB BRUGGE. Spelers vandaag voor het eerst in Westkapelle

18 juni 2019: het wordt een datum die bij Club Brugge de geschiedenisboeken ingaat. Vandaag trekt een deel van de spelersgroep voor het eerst naar het Belfius Basecamp, het gloednieuwe oefencentrum in Westkapelle. Daar worden vanaf 9 uur medische testen afgenomen. Ook in het AZ Sint-Jan in Brugge gaan nog enkele testen door. Ook woensdag staan er proeven gepland. Clement verwelkomt – ondanks de interlandverplichtingen – meteen 26 spelers, inclusief zeven beloften die de kans krijgen om zich te tonen.

Ook nieuwkomer Kossounou tekent present. Mechele (België), Cools, Schrijvers (U21), Nakamba (Zimbabwe), Diatta (Senegal) sluiten later aan. De geblesseerde Vanlerberghe – terug na een uitleenbeurt bij KV Oostende – revalideert van zijn knieblessure die hij opliep net voor het EK voor beloften. Uiteindelijk bleek dat hij met een geknelde meniscus sukkelde. Zijn precieze onbeschikbaarheid is nog niet bekend.

Ten slotte maakte Club gisteren bekend dat Frederic De Boever de nieuwe keeperstrainer wordt. Hij was eerder al hoofd keepersopleiding. De Boever werkte tot vorig seizoen voor Al Arabi en de Aspire Academy in Qatar. (jve)

AA GENT. Souquet terug naar Ligue 1?

De jonge Belg Alessio Castro-Montes (ex-STVV) komt over van Eupen. De 22-jarige polyvalente belofte die vorig seizoen door ­Claude Makelele werd omgeturnd tot rechtsachter tekende net als ­Rueben Yem, een 21-jarige Nigeriaan die het voorbije seizoen aan de slag was bij Trencin. Zij moeten het nakende vertrek van Arnaud Souquet opvangen. De rechtsachter kwam vorige zomer over van Nice, maar keert wellicht terug naar de Ligue 1.

Om al het jonge geweld te sturen, is Gent ook op zoek naar ervaren spelers. Eén van de oudere spelers die AA Gent op het oog heeft, is Mikael ­Lustig. De 32-jarige Zweedse international, die Celtic Glasgow transfervrij mag verlaten, vertoefde volgens Zweedse bronnen al in de Arteveldestad en legde er zijn medische proeven al af. De Zweed zou in Gent kunnen spelen aan bijzonder fraaie condities, maar gisteravond raakte de deal nog niet rond.

Voor doelman Yannick Thoelen en flankaanvaller Stallone Limbombe lijkt er geen toekomst meer in de Ghelamco Arena. Beide spelers kregen de boodschap dat ze niet langer passen in de plannen van de club en moeten hun conditie onderhouden bij het B-elftal. Recent was er Turkse interesse voor Thoelen, maar daar leek de doelman niet warm voor te lopen. Door de blessures van ­Thomas Kaminski en Colin Coosemans beschikken de Buffalo’s nu enkel nog over Jari De Busser, die het voorbije seizoen vooral bij de beloften in actie kwam. Limbombe leek vorige winter al op weg naar de uitgang bij de Buffalo’s, maar zag een avontuur bij het Kazachse Orda­basy in extremis in het water vallen.(ssg)

ANTWERP. Ook Owusu vertrekt, toekomst Govea onduidelijk

Niet alleen Jelle Van Damme, ook William Owusu verlaat Antwerp. De spits speelt al sinds 2014 voor de club en werd twee jaar geleden in het eerste seizoen in 1A zelfs clubtopschutter, maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd.

Of Omar Govea blijft, wordt afwachten. Antwerp heeft een aankoopoptie van 2 miljoen euro, waarmee het de gehuurde middenvelder definitief kan overnemen van Porto, maar dat bedrag zal het niet betalen. Wel onderhandelt de club nog met de entourage van de speler over een andere manier om hem langer te houden.

Voor Sinan Bolat is er interesse, maar verwacht wordt dat hij donderdag aanwezig is op de eerste training. Fulham-middenvelder Ibrahima Cissé blijft aan de inkomende kant een gegeerde speler, maar een akkoord is er nog niet. De speler zelf wil graag komen. In het geruchtencircuit viel ook de naam van Steven Defour, maar zijn komst wordt door de club met klem ontkend.(pego, dvd)

WAASLAND-BEVEREN. Doelmannen Thoelen en Pirard in beeld

Door het vertrek van Davy Roef zoekt Waasland- Beveren een nieuwe doelman. In die zoektocht is de fusieclub uitgekomen bij twee namen: Yannick Thoelen en Lucas Pirard. De eerste zit op een zijspoor bij AA Gent, waar hij gisteren moest meetrainen bij de B-kern, de tweede kwam vorig seizoen alleen in Play-off 2 in actie bij STVV en wil vertrekken. Morgen werkt Waasland-Beveren zijn eerste veldtraining van het nieuwe seizoen af.(dvd, whb)

CHARLEROI. Sloveense opvolger van Mazzu?

Luka Elsner (36) blijft de voornaamste kandidaat om Felice Mazzu op te volgen bij Charleroi. De Carolo’s zijn nu toch bereid om geld op tafel te leggen om de Sloveen weg te halen bij Union zodat hij er maandag op de eerste training bij kan zijn.(bvv)