Bekende meubelmaker krijgt borstelverbod in z’n fabriek: “Wat een totale onzin”

Michael Northcroft, één van Engelands bekendste meubelmakers, heeft een bezoekje gekregen van de gezondheidsinspectie. Met een erg vreemd resultaat: Northcroft mag zijn loodsen niet meer vegen met een borstel wegens te onhygiënisch.

Onder zijn klanten heeft hij wereldsterren als Adele en de Braziliaanse spits Ronaldo. Ook Theresa May kocht bij hem al meubels. Toch krijgt Michael Northcroft nu te maken met een kafkaiaanse regel van de gezondheids- en veiligheidsinspectie. Onlangs onderzochten ambtenaren zijn fabriek net buiten Londen, waar ze concludeerden: vegen met borstels kan niet. Northcroft moét een industriële stofzuiger kopen. Het opstuivende stof zou gevaarlijk zijn voor z’n tien werknemers.

“Wat een totale onzin”, reageert Northcroft. “Op hun website staat een filmpje waarin iemand een hele berg zaagsel wegveegt. Met een borstel met te lange haren en veel te hoog van de grond. Terwijl iedereen met een beetje gezond verstand weet dat je zo niet veegt, maar net hard tegen de grond duwt.”

De inspectie verdedigt zich: “Lange blootstelling aan zaagsel zorgt voor astma en kanker in de neus”, klinkt het. “Twee typische problemen van de houtindustrie.” Maar ook de federatie van meubelmakers in Groot-Brittannië is hard voor de inspecteurs: “Het idee dat je niet zou mogen vegen is nogal gek”, klinkt het.

Northcroft is alvast niet van plan om z’n borstels over de haag te gooien. “Ik ga hier mee verder, ook al kost het me geld. Ik heb al veertig jaar fabrieken en heb nog nooit zo'n slechte grap meegemaakt.”